Come ogni anno, in ottemperanza alla normativa vigente è stata emanata un’ordinanza comunale che recepisce la Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 709 del 09/05/2022, prevedendo il divieto permanente di balneazione, in via preventiva, per motivi igienico – sanitari, di sicurezza e vincoli di conservazione, nei tratti di costa del territorio comunale interessati da foci di corpi idrici superficiali e porti – canali (area militare poligono foce Reno e aree foce canale Destra Reno, foce fiume Lamone, porto canale di Ravenna, foce Fiumi Uniti, foce Bevano, foce fiume Savio). Le aree in cui vige il divieto di balneazione sono segnalate con apposita cartellonistica con l’indicazione dell’ordinanza comunale n. 772/2022 del 12/05/2022.

La stessa ordinanza ricorda inoltre il divieto di balneazione relativo a tutte le acque interne.

Infine, fino al 15 luglio, per motivi legati a vincolo paesaggistico, il divieto di balneazione è in vigore nelle aree Bassona – nord foce Bevano e Bassona – sud foce Bevano.

A questo link l’ordinanza integrale: https://bit.ly/3winkzu