Marina di Ravenna si prepara ad accogliere la nuova stagione con i Mercatini di Primavera, un’iniziativa dedicata all’artigianato artistico, ai prodotti naturali e alle opere d’ingegno. L’evento si svolgerà da domani lungo Viale delle Nazioni, ogni domenica e nei giorni festivi a partire dalle ore 10.

Promossi dalla Pro Loco di Marina di Ravenna, i mercatini offriranno un’occasione per passeggiare tra bancarelle ricche di creazioni uniche, manufatti artigianali e prodotti di qualità. Non mancheranno anche spazi dedicati alla piccola somministrazione, per una piacevole esperienza all’insegna dello shopping e della convivialità.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo e rappresenta un’opportunità sia per gli espositori che per i visitatori, che potranno scoprire e acquistare prodotti originali in un contesto suggestivo come il litorale ravennate. Per informazioni e per partecipare come espositori, è possibile contattare l’organizzazione al numero 353 4337159 o scrivere all’indirizzo e-mail marinamercatini@gmail.com.