Tornano il 30 aprile e il primo maggio a Marina di Ravenna “I giorni della seppia”. Dopo il successo riscontrato nel ponte del 25 aprile, la Pro Loco della località balneare ha deciso di dedicare anche i prossimi due giorni festivi alle specialità a base di seppia. Stand aperti, dunque, a pranzo a partire dalle 12.

Come sempre, oltre all’appuntamento gastronomico, la Pro Loco ha messo insieme un programma che permetterà di scoprire i luoghi più particolari di Marina di Ravenna: domenica 30 aprile, alle 11 è in programma il Photo Trek. Si tratta di una passeggiata tra dune, valli e pinete, alla scoperta delle bellezze naturali della zona con una guida, esperto fotografo, che spiegherà come immortalare gli angoli più particolari. Ritrovo al parcheggio scambiatore.

Lunedì primo maggio invece tour alle radici della località balneare, con la “Marina Storica” che permetterà di scoprire la storia del paese attraverso i suoi luoghi iconici. Ritrovo in piazza Dora Markus.

Entrambi gli appuntamenti sono organizzati da Riviera Experience. Prenotazione al numero 3516072377

La cultura sarà protagonista alla Galleria Faro Arte, domenica e lunedì (dalle 15.30 alle 18.30) è aperta la mostra Masterpieces, con opere di Gianni Pedullà. La mostra è a cura di Capit Ravenna.

Infine, domenica 30 aprile alle 11 il cane Marley sarà insignito del titolo di “cittadino onorario di Marina di Ravenna”. Cane cieco, adottato da una famiglia di velisti, è diventato un beniamino del paese. La Pro Loco ha così deciso di dare a lui e alla sua famiglia un piccolo riconoscimento aprendo nel contempo una raccolta fondi per i cani meno fortunati.