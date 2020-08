Torna Wam!: quattro giorni fra teatro, danza e performance

Dal 3 al 6 settembre Faenza tornerà ad ospitare WAM!, il festival di arti performative, danza e teatro, con la direzione artistica di Iris, Andrea Fronzoni e Peripezie Urbane, arrivato alla sua ottava edizione. 10 spettacoli, con un’anteprima il 29 agosto, in scena al Mic, al Podere La Berta e con uno spettacolo itinerante per le vie di Faenza. La differenza sarà anche quest’anno il tema principale che avvolgerà l’intero festival, che nel 2020 avrebbe dovuto avere sempre più una dimensione europea, ma, a causa del coronavirus, l’impatto del festival sarà più ridotto, sperando in un 2021 senza crisi sanitaria. In attesa di conoscere il programma completo, Valentina Caggio ci ha anticipato il programma legato alla danza