Dopo il successo della prima edizione, torna Unijunior Romagna per l’anno accademico 2024/25. L’iniziativa, nasce da un lavoro di co-progettazione tra l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l’Associazione Culturale Leo Scienza e offre un programma di lezioni e laboratori rivolti a giovani curiosi dagli 8 ai 13 anni.

Dai temi della scienza e della tecnologia ai laboratori sull’educazione alla sostenibilità e all’inclusione, gli appuntamenti si terranno nei Campus Universitari di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, trasformando gli spazi accademici in veri e propri centri di apprendimento interattivo.

A partire da sabato 15 febbraio, le aule e i laboratori universitari delle città sedi del multicampus dell’Ateneo di Bologna, accoglieranno le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Le giovani studentesse e i giovani studenti potranno scegliere 6 lezioni tenute da docenti dell’Alma Mater, in un calendario che riunisce tutte e 4 le sedi romagnole. Saranno tantissime le discipline e Unijunior sarà l’occasione per approfondire i propri interessi o mettersi alla prova con argomenti scientifici e umanistici di attualità, tutti da scoprire. Ultimo appuntamento della rassegna sarà una grande festa con gli irresistibili scienziati pazzi di Leo Scienza.

Questa seconda edizione di Unijunior Romagna offre anche un’opportunità unica per approfondire temi di rilevanza sociale. Tra i numerosi incontri spiccano i Laboratori sugli stereotipi di genere (Campus di Rimini – 10 maggio, Campus di Forlì – 12 aprile). Attraverso giochi ed esperienze pratiche, questi laboratori aiuteranno i partecipanti a riconoscere e superare gli stereotipi di genere che condizionano la vita quotidiana e che partono dal mondo dei giocattoli fino alle scelte professionali future.

Si parlerà anche di scienza e sostenibilità: l’impatto delle nostre scelte di vita (Campus di Cesena – 15 marzo, Campus di Rimini – 10 maggio) e di come il nostro stile di vita e le nostre abitudini influiscono sull’ambiente.

Alto tema di grande interesse sarà lo STEM per tutti: tra intelligenza artificiale, chimica, fisica e scoperte scientifiche (Campus di Forlì – 22 febbraio, Campus di Cesena – 15 marzo, Campus di Rimini – 15 febbraio e 29 marzo, Campus di Ravenna – 5 aprile). Attraverso esperimenti, giochi e attività interattive, i giovani partecipanti potranno scoprire il mondo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica in modo coinvolgente e divertente.

Unijunior Romagna si conferma un’iniziativa che unisce divulgazione scientifica e cultura in modo innovativo, stimolando la curiosità dei ragazzi e delle ragazze in modo divertente e incoraggiandoli a porsi domande sul mondo che li circonda. Le attività, condotte da docenti universitari ed esperti, offrono anche un’occasione preziosa per avvicinarsi all’università in un contesto accogliente e interattivo e confermano l’impegno pubblico e il ruolo sociale dell’Università di Bologna rispetto alle comunità, famiglie e giovani generazioni, e ai territori di cui è parte.

Tutti i partecipanti riceveranno il proprio libretto universitario e al termine verrà rilasciato il diploma di Unijunior in occasione della festa finale.