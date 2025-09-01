Anche quest’anno Imola darà l’arrivederci alla stagione estiva con Settembre CLAI in Villa, la serie di iniziative conviviali organizzate dalla Cooperativa agroalimentare di Sasso Morelli per creare occasioni d’incontro sul territorio. E quella in arrivo sarà un’edizione davvero speciale, con la conferma di un format che ha raccolto molti consensi lo scorso anno e il potenziamento di tutti gli appuntamenti che lo dovranno animare.

«Settembre CLAI in Villa rappresenta un momento di straordinaria importanza per tutti noi – sottolinea Giovanni Bettini, presidente CLAI –. È l’appuntamento che ci permette di immergerci totalmente nel nostro territorio, trascorrendo tempo di qualità con la nostra comunità di riferimento. È un’iniziativa dedicata proprio allo stare insieme partecipando ad attività legate alla natura, allo sport, alla musica e alla buona tavola, che contribuiscono a dare risposte al bisogno di benessere presente in ogni persona. La ciliegina sulla torta è rappresentata dal Premio 100% Italiano, che ci dà modo di valorizzare un’eccellenza imprenditoriale che sa fare del bene al territorio in cui è inserita. La Cooperativa Frolla di Osimo produce biscotti artigianali gustosi coinvolgendo nel progetto persone con disabilità: un altro straordinario esempio italiano di impegno nel lavoro unito alla sostenibilità sociale».

IL PREMIO 100% ITALIANO ALLA COOPERATIVA FROLLA DI OSIMO

Come ricordato dal presidente Bettini, uno dei momenti più attesi è certamente il conferimento del Premio 100% Italiano. Attraverso questo prestigioso riconoscimento, giunto alla sua ottava edizione, CLAI si fa portavoce della valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni italiane celebrando una personalità o un’impresa che si sono distinte per l’impegno a favore della promozione della cultura, del lavoro e della solidarietà.

Ad aggiudicarsi il premio quest’anno sarà, dunque, la Cooperativa Frolla di Osimo, in provincia di Ancona, che ha dato vita a un progetto splendido: Frolla Microbiscottificio nasce il 12 Maggio 2018 per favorire l’inserimento lavorativo dei ragazzi con disabilità. Grazie a una straordinaria rete solidale e a una riuscita campagna di crowdfunding è stato possibile creare un vero e proprio modello di impresa sociale, che si fonda su due valori fondamentali: la territorialità e l’inclusione. Una meticolosa selezione delle materie prime, possibilmente marchigiane, è uno dei pilastri del modello Frolla. Il risultato sono dei biscotti gustosi realizzati in modo del tutto artigianale. La premiazione si terrà sabato 13 settembre nel corso di un evento di gala a inviti che inizierà alle ore 19.00 nel parco storico di Villa La Babina.

UNA SERA CON ELIO GRAZIE ALL’EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Il Premio 100% Italiano rappresenterà però soltanto uno dei momenti proposti da CLAI per rendere indimenticabile questo mese di settembre. Si parte infatti sabato 6 con La Rivalutazione della Tristezza, un viaggio musicale organizzato grazie all’Emilia Romagna Festival che si terrà a Villa La Babina alle ore 21.00. A riempire la serata di suggestioni musicali e momenti di intrattenimento irresistibile saranno le performance della voce inconfondibile di Elio, accompagnato al pianoforte da Alberto Tafuri. L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria, che potrà essere effettuata al numero 0542 25747 a partire dal 4 agosto.

CORSA CAMPESTRE E PASSEGGIATA ECOLOGICA

Il giorno successivo, domenica 7, via alla tradizionale Campestre CLAI, la gara competitiva di 12 chilometri giunta alla sesta edizione e realizzata con il patrocinio del Comune di Imola e la collaborazione di Atletica Imola Sacmi Avis, Fidal Emilia Romagna e Comitato Podistico Bolognese. Si comincia alle 9.00, con partenza dal Centro direzionale CLAI a Sasso Morelli. Le iscrizioni si effettuano sul sito irunning.it/emiliaromagnaentro le ore 24 di giovedì 4 settembre 2025.

Per le persone che invece preferiscono trascorrere qualche ora insieme all’aperto affrontando però un percorso più rilassante e contemplativo, CLAI ripropone anche quest’anno la Passeggiata Ecologica di sette chilometri, rendendo in questo modo l’iniziativa ancora più inclusiva. Chi desidera iscriversi può farlo direttamente al ritrovo presso il Centro Direzionale CLAI dalle ore 7.30 alle ore 8.30, cioè fino a mezz’ora prima della partenza.

Per entrambe le manifestazioni tutte le informazioni si possono trovare sui siti atleticaimola.com e clai.it/campestre, oppure possono essere richieste via e-mail (segreteria@clai.it) o chiamando il numero di telefono 0542-55711 (durante le ore d’ufficio).

IL MONDO DEL BARBECUE CON LE MACELLERIE DEL CONTADINO

Martedì 9 e mercoledì 10 sarà il momento di aprirsi al Mondo del barbecue, una cena didattica organizzata dalle Macellerie del Contadino che darà modo di approfondire le tecniche di questo metodo di cottura tanto popolare nel nostro Paese nei mesi più caldi. L’evento, che ha un costo di 25 euro, si svolgerà su due serate, a partire dalle ore 20.00, ed è riservato a un numero limitato di persone. Per partecipare è necessario scrivere a segreteria@clai.it entro giovedì 4 settembre.

VISITE AL PARCO E APERITIVO MUSICALE

Il mese di iniziative CLAI si chiuderà sabato 27, alle ore 15.30, con la visita guidata al Parco storico di Villa La Babina alla scoperta dei grandi alberi monumentali, come l’Olmo Bianco, i Lecci, le Farnie, i maestosi Cedri dell’Atlante e il filare di Farnie di via Papotta. Un’esperienza immersiva di cultura e bellezza che si inserisce nell’ambito delle iniziative collegate a Naturalmente Imola – Vivi il Verde del Comune di Imola. Nel corso del medesimo appuntamento, sarà anche possibile partecipare, al costo di 15 euro, all’Aperitivo Musicale organizzato all’interno della Sala Polivalente di Villa La Babina in collaborazione con la Nuova Scuola di Musica Vassura-Baroncini di Imola. Ad aggiungere un gusto speciale all’appuntamento saranno i salumi CLAI, i formaggi Faggiola e i vini Tre Monti. La prenotazione è obbligatoria e dev’essere regolarizzata entro lunedì 22 settembre.

Per informazioni e iscrizione obbligatorie agli eventi mail a segreteria@clai.it