Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna per il sedicesimo anno consecutivo “Sere d’Estate”, la rassegna estiva promossa e coordinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castel Bolognese e supportata da alcuni sponsor del territorio. Una rassegna che negli anni è cresciuta, coinvolgendo l’associazionismo locale, portando sul palco grandi nomi della cultura e dell’intrattenimento, in una varietà in grado di attirare tutte le tipologie di pubblico.

Anche quest’anno, svariati luoghi della cittadina saranno cornice della ricca programmazione: concerti, proiezioni cinematografiche, performance dal vivo, incontri con gli autori, visite guidate, momenti di approfondimento dell’attualità e spettacoli per bambini animeranno le serate estive, a partire dalla seconda settimana di maggio.

Occasioni di approfondimento e di scoperta, insieme agli autori italiani più apprezzati ospiti della Biblioteca comunale “L. Dal Pane”, quali Matteo Bussola, Paolo Malaguti (26 e 28 maggio) e Fabio Genovesi (17 luglio) e dei “grandi ritorni”, amatissimi dai più piccoli: i narratori Matteo Razzini e Alfonso Cuccurullo e lo spettacolo di burattini della Compagnia Teatro del Drago (31 luglio).

Le collaborazioni con i principali Festival musicali e di arti performative portano a Castel Bolognese eventi di altrettanto grande spessore e richiamo: il 31 maggio il concerto della rassegna “Romagna in Fiore” (a cura di Ravenna Festival); il 28 e 29 giugno farà tappa il Festival “In mezzo scorre il fiume”; il 3 luglio “WAM!”; il 10 luglio “Emilia-Romagna Festival” con un concerto della Toscanini Academy; il 24 luglio il concerto dal respiro internazionale del James Thompson Trio, in collaborazione con il Lugo Summer Live. Il 14 luglio arriverà, inoltre, la voce di Mauro Ermanno Giovanardi dei La Crus che si racconterà, in dialogo con Luigi Bertaccini, affascinando il pubblico con il suo stile raffinato e l’intensità delle sue melodie.

Questi i principali eventi organizzati dai Servizi Comunali, ma per informazioni più complete e aggiornamenti sull’intera rassegna è possibile consultare i profili social Facebook e Instagram del Comune di Castel Bolognese, oppure contattare l’Ufficio Cultura (0546.655836 – cultura@comune.castelbolognese.ra.it).