Gli attori di “Re per una notte “ nuovamente in scena con lo spettacolo di beneficenza “The Untouchables”. Quest’anno il percorso vuole essere una proposta culturale di impatto: l’obiettivo è far riflettere sulla società che si prospetta nei confronti dei più deboli ed emarginati.

Il titolo simboleggia il dovere di protezione che la società deve esercitare nei confronti di queste persone.

Lo spettacolo, ideato e diretto da Zagor Borghesi, con l’organizzazione e la co-ideazione di Fabio Marzufero e Christian Rivalta, andrà in scena il 26 settembre prossimo, al Teatro Alighieri di Ravenna.

L’incasso dellaa serata sarà destinato a sostegno delle attività del centro Anacleto, a favore dei bambini con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.

All’interno dello spettacolo, sarà in programma una parentesi dedicata all’intervento di Alessandra Annibali, coordinatrice della sede “Anacleto” di Ravenna.

“Dobbiamo riempire il teatro al fine di donare il più possibile e sono sicuro che i cittadini Ravennati, sensibili a detta tematica, saranno presenti” commenta Fabio Marzufero. “Il Regista Zagor Borghesi ha creato uno spettacolo composto da vari episodi i quali, faranno divertire ma anche riflettere”.

“Siamo pronti a dare il massimo. Gli attori sono concentrati e determinati al fine di donare nuovamente il proprio tempo per questa nobile causa”, ribadisce Christian Rivalta.