Il Comitato CRI della Bassa Romagna offre una serie di iniziative rivolte a tutta la cittadinanza della Unione per celebrare i 161 anni di fondazione del Movimento Internazionale. Il primo importante appuntamento è per Martedì 7 maggio presso la Casina Monti di Alfonsine ore 20.30 Incontro sul ruolo della Cri nella diffusione di una Cultura della Pace e della Non Violenza e l’Open Day di sabato10 maggio dalle 9.30

L’edizione 2025 della Settimana Internazionale della Croce Rossa, si presenta ancora più ricca su tutto il territorio della Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Si parte con una serie di camminate per promuovere sani stili di vita:

5 maggio ore 17.30 a Fusignano in Via Veneto 5

6 maggio ore 20.30 a Bagnacavallo presso Agrozoo

8 maggio ore 18.45 a Cotignola presso biblioteca, il 21 maggio ore 20.30 a Lugo presso il Centro Iris.

Si prosegue con un interessante incontro sul “Ruolo della Croce Rossa nella promozione di una cultura di pace e non violenza”:

7 maggio ore 20.30 ad Alfonsine presso Casina Monti in Via Passetto, 3 Relatori Avv Nice Zauli ed Enrico Di Lena

Appuntamenti a scuola per la prevenzione delle dipendenze ed educazione alla pace:

8 maggio incontro con le Classi del Polo Liceale presso sede Cri relatori psicologi del SerDP Ausl Romagna e esperto CRI in dipendenze che illustrerà l’attività di CRI

8 maggio incontro con gli studenti del Polo Tecnico Professionale ed esperto Cri in Educazione alla Pace

Open Day sabato 10 maggio: ore 9,30, apertura al pubblico della sede di Viale degli Orsini 17 con cerimonia iniziale dell’alzabandiera. A seguire:

esposizione dei disegni realizzati dagli alunni delle scuole primarie dell’Unione per il progetto “In + ci sei anche tu”

intervento delle unità cinefile “Rico, Tubbs e Abbey” insieme ai loro conduttori esposizione di materiale storico

visita storico – animata “Dunant illustra Dunant”

iniziative di prevenzione e sicurezza alla guida con la simulazione dello stato di ebbrezza con occhiali alcool vista

“Prepara lo zaino di emergenza”, attività per un sano stile di vita

Alle 16,30 saranno premiati i vincitori del concorso di disegno “In + ci sei anche tu”

“Anche quest’anno – spiega Luigi Farina, Presidente del Comitato CRI della Bassa Romagna – desideriamo incontrare la cittadinanza, mostrare la sede storica e avvicinare le persone alla conoscenza delle molteplici attività di CRI, da sempre accanto alle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione, diffondendo la cultura della prevenzione, della solidarietà e del Volontariato”

Per informazioni: segreteria@cribassaromagna.it