Il Centro per le Famiglie dell’Unione Romagna Faentina presenta lo “Speciale Infanzia gennaio-maggio 2026”, un ricco calendario di incontri dedicati al tema dell’infanzia. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ad iscrizione obbligatoria (0546 691871 – informafamiglie@romagnafaentina.it). Le iniziative proposte affrontano varie tematiche del macro-mondo dell’infanzia, che verranno approfondite grazie alla partecipazione di esperti di medicina e psicologia infantile.

Tra queste, lo speciale dedicato ai papà, con la conferenza online “Uomini e padri in dialogo” a cura del pedagogista Nicola Ragazzini, in programma il 21 gennaio, che sarà seguito da un ciclo di tre incontri per confrontarsi e condividere esperienze tra papà con figli da 0 a 3 anni.

Altro appuntamento importante, il 29 gennaio, è lo “Speciale digitale”, con la conferenza online “Custodi digitali: cosa c’è da sapere bambini, bambine, schermi e sviluppo” a cura di Custodi Digitali. A seguire saranno proposte due attività per genitori e figli suddivise per fascia d’età per sensibilizzare sull’utilizzo consapevole in famiglia dei dispositivi digitali.

Molto importante sarà anche il momento del “Gruppo di parola per figli con genitori separati”, un’esperienza di gruppo per bambini e bambine. che vivono la separazione o il divorzio dei genitori, durante la quale confrontarsi e sostenersi fra coetanei, Una serie di 4 incontri previo colloquio con i genitori a partire da Gennaio 2026.

Inoltre, ogni 2° e 4° martedì del mese alle ore 10:30 nei diversi comuni dell’Unione della Romagna Faentina si terrà “Genitori in Cammino”, passeggiata dedicata a neogenitori e genitori in attesa, accompagnati da operatori del Centro per le Famiglie, Consultorio Familiare, Igiene Pubblica e Pediatria di Comunità.

Significativo anche il “Girotondo dei Genitori”, appuntamento settimanale per confrontarsi con i professionisti e altri genitori sul primo anno di vita dei propri bambini tutti i mercoledì alle 10:00 al Centro per le Famiglie.

Il calendario completo degli appuntamenti può essere consultato sul sito web dell’Unione Romagna Faentina (https://www.romagnafaentina.it/vivere-il-comune/eventi/eventi-sociali/speciale-infanzia-gennaio-maggio-2026 ).