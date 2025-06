Torna l’AperiGene: a luglio personaggi della tv, dello sport e dello spettacolo al MIC

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Stefano Bollani, Carlo Conti, Valeria Marini e Adriano Panatta. Saranno loro gli ospiti di Gene Gnocchi al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, per la terza edizione dell’AperiGene. Le interviste-spettacolo prenderanno il via il 3 luglio, con la formula ormai collaudata, e proseguiranno per tutto il mese, ogni giovedì. 300 i posti disponibili per ogni serata. Biglietti, validi anche per l’aperitivo e la visita del museo, acquistabili online