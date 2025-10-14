Torna anche in Emilia-Romagna l’allarme per la cimice asiatica.

“Solo nella nostra regione sono stati dati 10 milioni di ristori e indennizzi per gli agricoltori: nel 2025, dopo due di miglioramento, la situazione è tornata a peggiorare e per questo stiamo portando avanti ricerche, anche in collaborazione con gli Stati Uniti, per trovare soluzione”, spiega l’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi, rispondendo a una interrogazione della consigliera di Fratelli d’Italia Annalisa Arletti.
“L’Emilia Romagna si trova nella stessa situazione di altre regioni circostanti come il Veneto”, ha detto l’assessore.

