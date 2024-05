Torna la nuova edizione di Faenza Rock, la trentanovesima, senza nessuna interruzione neanche quando Faenza fu commissariata, nata al Rione Verde nel 1986 insieme all’Arci di Faenza su idea di Giordano Sangiorgi con Danilo Pittola e Fabio Mongardi. Una manifestazione che ha laureato una nutritissima schiera di musicisti che poi si e’ affermata sul piano nazionale. L’anno scorso vinsero i Fratelli & Margherita che hanno registrato un brano con il cantautore folk rock Cisco al Lotostudio di Gianluca Lopresti e ora sono in tour. Il progetto e’ all’interno della programmazione musicale in convenzione con il Comune di Faenza che prevede il prossimo MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti dal 4 al 6 ottobre, il tradizionale appuntamento con il Ferragosto sotto le Stelle con il Trio Italiano giunto al trentesimo anno insieme al Brindisi di Capodanno con il Liscio Made in Faenza.

Per la nuova edizione sono quindi aperte le iscrizioni, aperte a tutti gli artisti, band, cantautori, cantanti, rapper, musicisti e artisti di ogni genere e stile, pop. Rock, rap, trap, urban, folk , world, jazz, blues, elettronica e qualsiasi altro stile e in qualsiasi formazione che propongono brani propri e originali, questa è la caratteristica unica della manifestazione.

Inviate la vostra candidatura asegreteria@materialimusicali.it , nell’oggetto scrivete Candidatura Faenza Rock 2024 con il seguente materiale: nome dell’artista, nome della band, nome del responsabile, contatti, indirizzo completo con città, cellulare, biografia, foto, mp3 e/o 1 link per ascolto di un brano.

Al vincitore assoluto andrà l’esibizione al Mei 2024 dal 4 al 6 ottobre a Faenza .

Ma ecco tutti gli appuntamenti dove si esibiranno alcuni artisti premiati e valorizzati dal circuito Faenza Rock. E’ pronta, dopo il grande successo della prima edizione a Capodanno, la nuova edizione della Maratona Letteraria, Musicale e Teatrale che si terra’ giovedì 16 maggio alle ore 17 e 00, un’ Orazione Civile a un anno dalla tragica Doppia Alluvione di Faenza, veramente unica e straordinaria, con le letture e musiche di oltre 30 tra scrittori, autori, cantautori e videomaker.

Tra i musicisti ci saranno: A partire dalle ore 17 e 30 dopo un’apertura con una straordinaria video testimonianza della Ceff con un brano della cantautrice Mariasole Chiari, si apre con la psicoterapeuta Chiara Guardigli, per poi proseguire con la fisarmonica di Alvio Focaccia e il Coro dei Canterini Romagnoli, il cantautore Claudio Toschi, gli sperimentatori Aga e Michele Fontana, il cantautore Martino Chieffo, la giovane cantautrice faentina Isabella, vincitrice del Premio dedicato a Lucio Dalla come Giovane Emergente, tra gli altri.

Grande festa finale del Piccadilly Club a Faenza il 17 e 18 maggio con una doppia serata che vedra’ suonare dal vivo il 17 maggio le band emergenti Chief Kids, Ancora da Nominare e altre provenienti dal Timeless School Contest organizzato da Giacomo Cascone con i Jumpin Jacks e la festa per la vittoria a The Voice Senior di John Calzolari e Sonia Davis e tanti altri, mentre il 18 maggio si esibiranno gli artisti prodotti da Clayc, che sara’ premiato come giovane produttore emergente faentino da Faenza Rock, che sono Dixa, Betta, Mattu e Bricchi, Posa e altri che rappresentano la nuova scena musicale faentina, a cui seguiranno poi dal vivo i Loyal con The G5 Project e Youtha.

Si prosegue poi il 3 e 4 giugno con il minifestival Santa Balera al Rione Verde per la Settimana del Palio con Alluvionati del Liscio, Fratelli & Margherita e Emisurela, tre delle migliori espressioni della nuova scena folk , liscio, world faentina per due serate dedicate ai 30 anni di Emergency e agli 80 anni dell’Anpi.

Si passa poi al Club Monte Brullo il 5 giugno con l’Omaggio a Lucio Dalla con la cantautrice Milena Mingotti accompagnata da Marcello Romeo che precedera’ l’incontro con il giornalista e scrittore Marino Bartoletti mentre il 12 giugno Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte racconteranno in musica i 40 anni di storia della musica dei Matia Bazar con l’apertura di alcuni artisti giovani emergenti mentre il 10 luglio sempre a Monte Brullo grande festa con gli artisti romagnoli finalisti di The Voice Senior con una serata unica con John Calzolari, Sonia Davis, Roberta Cappelletti e Vittorio Bonetti, da non perdere assolutamente. Mentre all’Oasi di Brisighella si esibiranno dal vivo alcuni capisaldi della musica Made in Faenza come il Trio Italiano il 29 giugno, gli Alluvionati del Liscio il 12 luglio e Cristian Cicci Bagnoli Quartet, la superstar del rock di Castel Bolognese esploso quest’ inverno con il suo incredibile quartetto di super rock. Apertura con band emergenti e giovanili.

Tra gli altri appuntamenti si segnala un importante appuntamento con il Concerto 19734-2024 per la Parrocchia di San Francesco nel Parco di San Francesco domenica 6 ottobre alle 18 con il supergruppo formato da Gaetano Barbarito, Bruno Ponti, Roberto Tassinari, Pasquale Di Camillo e Mauro Guidi che celebrera’ il primo concerto dal vivo tenuto a San Francesco cinquant’anni fa e che diede vita a una nuova scena di complessi, di artisti e di promoter musicali.

Le selezioni estive di Faenza Rock speciale Estate si terranno in collaborazione con il Piccadilly, durante i Lunedì dello Zibaldone in Via Cavour il 15 e 22 luglio con esibizione del vincitore il 29 luglio. Infine, il vincitore di Faenza Rock Fratelli & Margherita si esibiranno il prossimo 24 agosto alla nuova edizione di Non Mollo.