Domenica 22 gennaio in Piazza della Chiesa si terrà la tradizionale Festa di Sant’Antonio Abate, organizzata dalla Parrocchia “Assunzione di Maria Vergine” di Casola Valsenio.

Sabato 21 alle 18.30 e domenica 22 gennaio alle 8.00 e alle 11.00 verrà celebrata la Santa Messa. Al termine verranno distribuiti pane e ciambellini benedetti.

Domenica 22 gennaio alle 14.15 tradizionale benedizione degli animali. Dopo la benedizione, per tutto il pomeriggio, verranno distribuiti vin brulè, bruschette, ciambella, sfrappole e cioccolata in tazza.

Durante la festa, accensione del falò in piazza e intrattenimento con il Corpo Bandistico “G. Venturi” e Luca Geminiani & Friends “On the road”. Giochi e truccabimbi dalle 14.30 alle 16.30.

Il gran finale sarà riservato al sorteggio dei fantastici premi della lotteria di Sant’Antonio.

In caso di pioggia la festa si svolgerà in luogo coperto.

Nell’ambito della Festa di Sant’Antonio Abate si svolgeranno inoltre altre iniziative: la benedizione degli animali nelle stalle (martedì 17 e mercoledì 18 gennaio) e la Cena di Sant’Antonio, in programma sabato 21 gennaio alle ore 19.30 presso gli Olmatelli (prenotazioni entro martedì 17 gennaio alla Tabaccheria Cantagalli).