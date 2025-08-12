Lunedì 18 agosto alle 19:00 torna sul Borgomarina, nei pressi del Bar dalla Betta (Viale Nazario Sauro, 13) la IV edizione della Tombola di San Rocco, la tombola goliardica organizzata da Rumours in collaborazione coi Cerviaman. Per vincere i numerosi premi messi in palio dalla generosità di volontari e sostenitori si potranno acquistare le cartelle della tombola direttamente in loco. Il ricavato andrà a sostenere il progetto solidale 2025 “Cerviaman per Tommy” a favore di Tommaso Zavalloni, un ragazzo autistico di Pisignano.

Potete sostenere la campagna 2025 Cerviaman per Tommy anche acquistando l’iconica maglietta presso i seguenti punti vendita: Bagno Lina (Lungomare Grazia Deledda, 187); Bagno Playa Caribe, (Lungomare Gabriele D ’ Annunzio, 217/218); Bar Dalla Betta, (Viale Nazario Sauro, 13); DamnLab 101 (Viale Milazzo 86); Osteria Paia, (Via Cervara, 46); Parrucchiera Sandra (Viale Volturno, 58); Ristorante La Ciurma (Viale Nazario Sauro, 158); Ristorante Il Veliero (Viale Nazario Sauro, 124); Tabaccheria Casetti (Corso Giuseppe Mazzini, 16).

I Cerviaman saranno present allo Sbarco degli autori della XXXIII edizione di Cervia, La spiaggia ama il Libro il 15 agosto dalle 18:00 sotto la Torre San Michele

Durante la tombola avrà luogo la consegna della divisa gara degli atleti Cerviaman: si tratta di un momento molto importante in quanto verranno consegnati agli atleti cervesi le divise con cui parteciperanno ad IRONMAN Italy Emilia Romagna in programma il prossimo settembre.

“Si rinnova la proficua collaborazione tra Cerviaman e Rumours con un vento che sta diventato un punto fisso per l’estate di numerosi Cervesi e turisti. – dichiarano gli organizzatori -Unire solidarietà e goliardia è fondamentale per diffondere maggiormente quei valori di Sport, impegno sociale e comunità che sono alla base del progetto Cerviaman. Un ringraziamento speciale va a Paola Pirini sempre in prima linea per sostenere i nostri progetti solidali, compreso quello legato a Tommy. Prova del grande spirito di Comunità alla base del progetto è la presenza dei Cerviaman allo Sbarco degli Autori, evento conclusivo della XXXIII edizione di ‘Cervia, La spiaggia ama il Libro’ sotto la Torre San Michele il 15 di agosto dalle 18:00 dove vi sarà la possibilità di acquistare le magliette e sostenere Tommy.”