I volontari dell’Enpa di Lugo saranno impegnati in un doppio appuntamento questo fine settimana: sabato 5 luglio torna ‘Dona la spesa’ l’iniziativa promossa da Coop Alleanza 3.0 per raccogliere cibo e materiali per gli animali abbandonati del territorio. I volontari dell’Infermeria Felina e del Canile comprensoriale di Bizzuno saranno presenti all’Ipercoop Globo di Lugo per tutta la giornata.

In concomitanza con la raccolta solidale, Sabato 5 e Domenica 6 luglio i volontari saranno presenti in infermeria felina a Bizzuno dalle 15 alle 18 per partecipare alla Giornata Nazionale Enpa contro l’Abbandono. Durante il pomeriggio verrà allestito un banchetto per sensibilizzare i cittadini e diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità verso gli animali. ‘In queste settimane – spiega Marianna Gianstefani Presidente Enpa Lugo – abbiamo assistito a gravissimi episodi di crudeltà per i quali abbiamo già attivato il nostro ufficio legale’. ‘E’ bene ricordare che dal 1°luglio è entrata in vigore la nuova legge sui reati contro gli animali. Si tratta di una riforma storica perchè riconosce gli animali come esseri senzienti, non si tutela più il semplice sentimento umano verso l’animale, ma l’animale stesso, riconosciuto come soggetto di diritto. Si tratta di una svolta culturale molto importante per chi come i volontari si batte quotidianamente per garantire rispetto e tutela verso gli animali indifesi.