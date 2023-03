Torna la Settimana della cultura Scientifica e Tecnologica: una quarantina gli eventi in programma

Tantissimi appuntamenti anche quest’anno per la Settimana della cultura Scientifica e Tecnologica di Faenza che ormai, come da prassi negli ultimi anni, si sviluppa nell’arco di tutta la primavera. Una quarantina gli eventi in programma fra conferenze, mostre, visite guidate, laboratori, open day e appuntamenti di diverso tipo, dedicati a bambini, adolescenti e adulti. Diverse le tematiche affrontate: ceramica, risorse naturali, astronomia, innovazione, transizione energetica, eventi meteorologici estremi dovuti ai cambiamenti climatici, pseudoscienze e fake news, comunità energetiche, robotica e tanto altro. Cadranno all’interno degli eventi della settimana della scienza anche il Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre e Buongiorno Ceramica, oltre all’open day alla scuola di Persolino.