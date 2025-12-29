La Sagra del Buongustaio riapre le porte con una veste invernale, più soft ma ricca di novità, pronta ad animare l’inizio del nuovo anno.

Lo storico appuntamento estivo di Reda di Faenza raddoppia e approda anche in inverno: da venerdi 2 a martedi 6 gennaio 2026 la manifestazione si svolgerà all’interno della Sala Polivalente di via Birandola 120, in un ambiente riscaldato e confortevole.

Protagonista indiscussa, come da tradizione, sarà la buona cucina romagnola. Cappelletti, castrato, il celebre pane ripieno del Buongustaio e molte altre specialità saranno servite a pranzo il 4 e 6 gennaio e a cena il 2, 3, 4 e 5 gennaio, senza necessità di prenotazione.

Tra le novità di quest’anno, spiccano le lasagne al forno, preparate appositamente dalle nostre azdore, e un grande classico che raramente si trova nelle sagre: la tagliata di manzo con sale grosso e rosmarino.

A completare il programma, domenica 4 e martedì 6 gennaio, in piazza Don Milani e lungo via Birandola, sarà allestito un grande mercatino di eccellenze locali. Immancabile una tappa alla Pesca benefica, ormai appuntamento irrinunciabile.

Il pomeriggio di domenica 4 gennaio le vie del paese si animeranno con musica e balli grazie a Giorgio e le Magiche Fruste, mentre martedì 6 gennaio spazio al divertimento per tutte le età con i giochi di legno, in attesa dell’arrivo della Befana.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.sagradelbuongustaio.net

La Sagra del Buongustaio vi aspetta.