Si apre la rassegna “E…state al Castello 2025” a palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna.

Si parte venerdì 27 giugno con Castel Rock. A partire dalle 18,30 si esibiranno le band giovanili della scuola di musica Mama’s: Miniskin, QDS, Smartys, Disturbing Dolls. A seguire alle 21,30 concerto dei Magic Queen, tribute band dei Queen (offerta libera). Dalle 18 sarà in funzione un piccolo stand gastronomico a base di piadina romagnola.

Si prosegue venerdì 4 luglio alle 21 con lo spettacolo “Bene, Bravi… Bis” misto romagnolo per due, con Gianni e Paolo Parmiani (offerta libera).

Gianni e Paolo Parmiani sono ormai da moltissimi anni protagonisti di un fortunato sodalizio artistico che ha sperimentato, e continua a sperimentare, strade assai personali che abbracciano ogni campo del teatro, con una particolare, familiare e profonda attenzione per la cultura romagnola e la sua lingua. Per l’occasione il duo di autori-attori porterà in scena una antologia degli spettacoli che da anni contagiano i palcoscenici della Romagna e non solo. Grazie a loro il dialetto si intreccia all’italiano (e viceversa) proponendosi come una sorta di nuovo linguaggio teatrale, capace sia di revocare antichi miti, sia di reinterpretarli in chiave moderna (ingresso 8 euro).

Sabato 5 luglio alle 21 la corale Renzo Calamosca presenterà il “Gran Concerto Lirico”. Al pianoforte il Maestro Filippo Bittasi, dirige il Maestro Etsuko Ueda.

Sabato 12 luglio alle 21 la Cumpagnì dla Zercia presenta “Ines, Ada, Ida e è su fradel” tre atti di Giorgio Tosi. Regia di Giorgio Barlotti. La commedia offre un ritratto costituito da varie tipologie che rispecchiano le dinamiche tipiche di una famiglia dei giorni nostri. Dinamiche arricchite ed esaltate dalle diverse qualità interpretative degli attori. I sentimenti che condizionano i vari personaggi della storia si caratterizzano per dosi eccessive di invadenza critica nei fatti della vita altrui (ingresso 8 euro).

Martedì 23 luglio alle 21 “…Ci ritorni in mente”, Lucio Battisti – musica pensieri e parole. Lucio Battisti è stato un artista unico nella musica italiana, per la profondità dei temi trattati e il suo talento straordinario. Nonostante la sua fama è rimasto un uomo riservato, conosciuto solo attraverso le sue canzoni e il suo carattere segnato da timidezza, determinazione e genio creativo. Una band e una narrazione, per un viaggio in un universo fatto di riservatezza, forza di volontà, straordinario talento e profonde emozioni. Narrazione e regia di Alessandro Braga con la partecipazione di Pensieri&Parole band (ingresso 10 euro).

Lunedì 28 luglio alle 21 la Compagnia Arterie Teatro presenta “Cenerentola è il suo tempo!” Spettacolo di teatro d’attore e figure aperto a tutti i cittadini, bambini e famiglie (offerta libera).

Giovedì 31 luglio alle 21 nell’ambito della rassegna I Luoghi dello Spirito e del Tempo si terrà “Li piffari e le Muse – Musiche da un antico quotidiano”. Itinerario tra antiche musiche da strada italiane e francesi del XVI, XVII e XVIII secolo (offerta libera).

Il cartellone si concluderà sabato 2 agosto alle 21 con Priscilla Casadei Band che presenta un tributo alle grandi interpreti della storia. Alla batteria Valerio Rotondale, al pianoforte Simone Basti, alla chitarra Corrado Cacciaguerra, al basso Massimo Sutera, voce Priscilla Casadei che interpreterà le più belle e famose canzoni di grandi interpreti femminili (ingresso 5 euro).

La rassegna è promossa dall’assessorato al Decentramento del Comune, in collaborazione con il Consiglio territoriale di Castiglione di Ravenna e le associazioni culturali Solaris, Corale Renzo Calamosca, Collegium Musicum Classense, Teatro del Drago e associazione culturale castiglionese Umberto Foschi.