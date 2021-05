Dopo la pausa forzata dello scorso anno a causa del Covid, torna con grande entusiasmo e slancio la manifestazione “Giardini segreti” organizzata e promossa dall’associazione Giardino & Dintorni di Ravenna

Saranno 3 i weekend ( 8/9 maggio – 15/16 maggio – 13 giugno) in cui i soci dell’associazione apriranno i propri spazi verdi con speciali visite guidate per sensibilizzare, educare e coinvolgere grandi e piccoli al mondo del verde.

In totale sono 30 i giardini privati aperti che possono essere ammirati e visitati in tutta la provincia di Ravenna con ingresso gratuito.

I “giardinieri” offrono amore per il bello e la natura, declinato in tantissime varianti date dalla personalità di ognuno e sarà interessante vedere quante possibilità di bello esistono.

In diversi giardini troverete anche eventi e manifestazioni ad hoc e offerta di semi.

Sulla pagina Facebook “Giardini segreti” è possibile consultare le schede dei singoli giardini, con relativa galleria fotografica, e avere informazioni sugli orari di apertura