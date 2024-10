Torna domenica 20 ottobre la «10 km di Cotignola», gara podistica competitiva valida per il campionato territoriale su strada Uisp 2024.

Si corre inoltre la 14esima prova del 31esimo gran premio «Promesse di Romagna», classica competizione rivolta ai podisti più giovani. Infine, chi non guarda troppo al cronometro può partecipare alle camminate non competitive di 2,5 e 10 km.

Il ritrovo è alle 7:30 in piazza Vittorio Emanuele II. La prima partenza, alle 9, è quella delle promesse di Romagna; si prosegue alle 9.50 con la gara competitiva e a seguire le camminate non competitive. A tutti i partecipanti sarà consegnato un premio consistente in prodotti alimentari.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Podisti Cotignola con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.