Torna da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto la tradizionale festa della Lega Romagna sotto la Torre San Michele di Cervia. Oltre 100 volontari impegnati per la 4 giorni del Carroccio, tra incontri politici e cibo della tradizione. Tra i big c’è in apertura il leader Matteo Salvini e il presidente del Veneto Luca Zaia, in collegamento invece il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti