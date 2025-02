Si apre la stagione turistica per il paese delle erbe e dei frutti dimenticati. Domenica 9 marzo a Casola Valsenio si festeggia il tartufo primaverile

L’avvento della “Marzola” rappresenta il primo tartufo dell’anno.

Il Tartufo Bianchetto, o Marzuolo, è una varietà meno pregiata del famoso “Tuber Magnatum”, ma non per questo meno buono, perfetta da utilizzare in cucina. La sua grossa economicità ne permette un utilizzo pressoché illimitato e molto variegato.

La Festa del Tartufo Primaverile a Casola Valsenio rappresenta un’ottima occasione per scoprire il gusto, l’odore e l’importanza del “Marzuolo” in un territorio da sempre votato alla ricerca dei tartufi.

A Casola Valsenio domenica 9 marzo verrà quindi organizzato uno stand gastronomico a cura della Pro Loco, il mercatino del tartufo e dei prodotti tipici locali, trekking alla scoperta dei sentieri del territorio e della Vena del Gesso Romagnola, patrimonio dell’umanità, e per i più piccoli la caccia al tesoro a tema tartufo.

PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA

ORE 9.15 – TREKKING DI PRIMAVERA

PASSEGGIATA STORICO/NATURALISTICA GUIDATA, SULLE PRIME COLLINE ATTORNO A CASOLA VALSENIO

ore 9.15 – Ritrovo davanti al municipio di Casola

ore 9.30 Partenza / Rientro previsto ore 12.30

Lunghezza km 6,5, dislivello totale m 350, difficoltà cat. T/E.

Si consiglia abbigliamento adeguato, scarpe da trekking, piccola riserva di acqua e giacca impermeabile se non è previsto bel tempo. Partecipazione gratuita, prenotazione consigliata a PRO LOCO

ORE 10.00 – CENTRO STORICO MOSTRA-MERCATO DEL TARTUFO

ORE 10.30 – PIAZZA SASDELLI

CONFERENZA MICOLOGICA “FUNGHI E TARTUFO DEL TERRITORIO TOSCO ROMAGNOLO”

Relatore Prof. Alessandro Baldini esperto Botanico

DALLE ORE 11.30 – VIALE DOMENICO NERI / LARGO NEMBRINI

STAND GASTRONOMICO aperto a pranzo con piatti a base di tartufo, a cura della Pro Loco (con possibilità di asporto)

DALLE 14.30 – PARCO G. CAVINA

DIMOSTRAZIONE DI RICERCA TARTUFO CON CANI E GARA A TEMPO TRA I TARTUFAI CASOLANI

PIAZZA SASDELLI

ORE 15.O0-15.15 – Iscrizioni per LA GRANDE CACCIA AL TARTUFO

ORE 15.30 Partenza per la caccia al tesoro per le vie del centro storico. Intrattenimento per bambini dai 5 ai 12 anni, organizzato dal GES Circus e Gruppo Scout Casola Valsenio 1

DALLE ORE 16.00 – PIAZZA SASDELLI

MUSICA E INTRATTENIMENTO CON ARCHAM

In caso di pioggia la festa sarà rinviata a domenica 16 marzo.