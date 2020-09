Torna la Festa del Cappelletto: l’edizione di quest’anno sarà diffusa in 25 ristoranti della città

Si svolgerà anche nel 2020, l 9, 10 e 11 ottobre, la Festa del Cappelletto, in un’edizione rivisitata rispetto agli scorsi anni. Non ci saranno infatti gli stand in piazza ma sarà possibile gustare i cappelletti in 25 ristoranti e trattorie della città che aderiscono all’iniziativa. Gli chef delle varie cucine proporranno almeno tre versioni dei cappelletti alla ravennate: i classici Cappelletti al ragù e in brodo e il Cappelletto per Dante che, nato nell’edizione dello scorso anno, si inserisce perfettamente all’interno delle celebrazioni per il Settimo Centenario dalla morte del Sommo Poeta. Tra le novità dell’edizione 2020 troviamo inoltre il Cappelletto Tour e i laboratori di pasta fresca con le sfogline.