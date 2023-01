Torna la cogestione al liceo Torricelli-Ballardini: organizzati 59 laboratori

Torna l’autogestione al Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza. Sono stati gli studenti a chiedere alla dirigenza di tornare a ripristinare un’iniziativa che prima del covid era andata a consolidarsi all’interno dell’istituto. 1736 oggi gli studenti che ogni giorno varcano le porte delle quattro sedi di Faenza. 1700 coloro che parteciperanno all’autogestione, organizzata per il 30 e 31 gennaio all’interno delle sedi dello Scientifico, in via Santa Maria dell’Angelo, e dell’Artistico, in corso Baccarini. 59 i laboratori organizzati fra arte, cultura, scienza, cibo e sport, compresa una giornata sugli sci, alcuni tenuti dagli stessi studenti, anche sotto forma di uno scambio formativo con l’istituto Alberghiero di Riolo Terme, che metterà a disposizione alcuni allievi per 5 corsi dedicati all’enogastronomia