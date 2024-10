Torna anche quest’anno l’evento Herba Salus organizzato dal Podere OrtInsieme di Russi che consiste in una vera e propria “caccia alle erbe spontanee”. L’appuntamento è per sabato 12 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 in via Provinciale Molinaccio 30.

La mattinata verrà scandita da tre momenti. Si comincia con una passeggiata in esplorazione del Podere, per la raccolta delle erbe spontanee insieme all’erborista Matteo Casella. Casella spiegherà come imparare a riconoscere la flora selvatica della zona, riscoprendone gli usi fisioterapici e culinari. Finita la “caccia” ai partecipanti verrà fornito l’occorrente per costruire un piccolo erbario per memorizzare le tipologie di erbe spontanee e avere punti di riferimento per raccoglierle in autonomia e sicurezza. Infine, la mattina si chiuderà con una merenda preparata dal Podere OrtInsieme.

Il costo per partecipare all’evento è di 30 euro e la prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni: 3499128410 – accoglienza@coopmulino.it