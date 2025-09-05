Torna la Biennale di Mosaico contemporaneo: da Chagall alle installazioni in centro storico

Il mosaico e le sue tessere come relazione tra persone e luoghi. È da questo spunto che nasce la nona Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna, dal titolo “Luogo condiviso”. Oltre 40 i luoghi coinvolti dalle esposizioni in città, più altri 12 in Emilia-Romagna e oltre 80 eventi, che andranno in scena dal 18 ottobre al 18 gennaio. Cuore della biennale sarà la mostra “Chagall in mosaico” al Mar. Poi due personali a Palazzo Rasponi, mostre al Museo Nazionale, ai Chiostri Francescani e due opere d’arte pubblica in centro città: un ‘pavimento musivo’ per porta Adriana e un’installazione al Battistero degli Ariani. E molto altro tra spazi pubblici e privati