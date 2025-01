Durante la scorsa settimana, la Questura di Ravenna, su indicazione del Questore Lucio Pennella, ha predisposto diversi servizi ed accertamenti volti a contrastare i fenomeni di immigrazione clandestina e di soggiorno irregolare.

Nell’ambito dell’attività, tra le diverse posizioni analizzate, quella di un cittadino tunisino, già espulso nel 2023, veniva approfondita poiché recentemente controllato sul territorio nazionale. Gli specifici accertamenti condotti dall’Ufficio Immigrazione, anche riferiti ai diversi viaggi effettuati dall’uomo, permettevano di certificare il reingresso illegale del cittadino extra UE che, dopo essere stato espulso con divieto di reingresso per tre anni, faceva ritorno in Italia senza autorizzazione; pertanto, l’uomo veniva tratto in arresto congiuntamente dagli operatori dell’Ufficio Immigrazione e della Squadra Mobile. Successivamente, la misura precautelare veniva convalidata dall’Autorità Giudiziaria ed il soggetto associato presso il Centro Permanenza Rimpatri indicato dal Ministero, in attesa di essere ricondotto al proprio paese di origine.

Nella giornata di ieri, la Sezione Espulsioni dell’Ufficio Immigrazione ha dato esecuzione al provvedimento prefettizio di espulsione nei confronti di un cittadino tunisino con precedenti di polizia in materia di stupefacenti; l’operazione si è perfezionata con l’accompagnamento del cittadino straniero alla frontiera.

Medesimi servizi saranno predisposti anche per i mesi a venire.