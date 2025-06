La Cooperativa Trasporti di Riolo Terme comunica il ritorno della “Linea del Mare”, il servizio di trasporto pubblico locale estivo dedicato al trasporto passeggeri verso il mare. A partire da venerdì 20 giugno, e fino a venerdì 22 agosto 2025, escluso il 15 agosto, sarà attivo ogni settimana un collegamento diretto con la località balneare di Punta Marina.

L’iniziativa, ormai consolidata e molto apprezzata negli anni passati, nasce con l’obiettivo di offrire a residenti e turisti un’opportunità di mobilità alternativa, comoda e sostenibile. Il servizio consente di raggiungere la costa senza l’onere del traffico stradale e della ricerca di parcheggio.

Il percorso prevede le seguenti fermate e orari di partenza:

• Tredozio alle ore 06:50

• Modigliana alle ore 07:10

• Riolo Terme alle ore 07:20

• Castel Bolognese alle ore 07:35

• Faenza alle ore 07:45

L’arrivo a Punta Marina è previsto per le ore 08:40. Il rientro è fissato per le ore 17:45.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Cooperativa Trasporti di Riolo Terme al numero 0546 71028.