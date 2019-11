Per il momento è solo per una partita promozionale, ma è stato piacevole rivedere in campo le maglie del Faenza Hockey, promosso da Iceinline Imola Hockey. La squadra ha riunito tanti giovanissimi hockeyisti inline Under 12 (non solo faentini), in alcuni casi alla loro prima uscita in pista per una partita. Di fronte a loro un altro interessante esperimento: le Imoleste, squadra giovanile tutta femminile, promossa sempre dalla società imolese. Generalmente le ragazze giocano insieme ai ragazzi, ma per questa partita promozionale, che si è tenuta domenica 24 novembre a Ferrara, sono state messe insieme le ragazze che si allenano e giocano con la squadra di Imola e alcune atlete della società Pattinatori Estensi di Ferrara. Il risultato è stata una partita piacevole e appassionante, al di là del risultato (la notevole esperienza in più delle Imoleste si è fatta sentire) che ha suscitato l’interesse e la curiosità di pubblico, atleti e allenatori presenti.

La partita promozionale si è svolta in occasione della prima giornata del campionato Under 12 di zona 3 (Emilia-Romagna e Toscana). Qui numerosi atleti e atlete imolesi erano in campo con le maglie del Ferrara Hockey. Quasi scontata la sconfitta nella prima partita, contro la fortissima squadra degli Scomed Bomporto. Facile vittoria, invece, nella seconda partita contro i Flying Donkeys Empoli. Esperienza comunque positiva, visto l’inserimento in squadra di nuove leve alle prima esperienza in un campionato agonistico, che fa ben sperare per il proseguimento del campionato.