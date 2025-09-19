Rai Radio 3 è lieta di annunciare il ritorno di “Il Tuffo”, la trasmissione che approfondisce il mondo giovanile. A partire da lunedì 22 settembre, ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 17.30, gli ascoltatori potranno nuovamente immergersi in un viaggio sonoro inaspettato, curato da Sara Sanzi e Giulia Nucci con lo scrittore ravennate Matteo Cavezzali.

“Il Tuffo” si conferma un format originale e innovativo, capace di esplorare temi attuali e universali con uno sguardo fresco e una prospettiva insolita. Come un vero tuffo nell’ignoto, ogni puntata offrirà spunti di riflessione, racconti sorprendenti e interviste a personaggi che, con le loro esperienze, ci invitano a guardare il mondo da un’altra angolazione. Tra i temi trattati in questa stagione ci saranno la disforia di genere, le seconde generazioni e le loro battaglie per la cittadinanza, ma anche argomenti più leggeri come il mondo del gaming, i cosplay e i social network.

“Il Tuffo” è l’occasione perfetta per scoprire storie nascoste, approfondire argomenti inattesi.