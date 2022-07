Torna il Talk del Post e amplia il format: tre giorni di incontri con la redazione del quotidiano

Torna il Talk del Post a Faenza, ai Salesiani, dal 23 al 25 settembre. L’evento dedicato all’informazione arriva in città per la sua quarta edizione con una versione più estesa del format, un giorno in più. Un giorno in più per parlare inevitabilmente di campagna elettorale, le elezioni politiche infatti potrebbero essere il fine settimana successivo. Per parlare di pandemia, uno dei temi più seguiti in questi anni sul post, di droghe, tema sul quale la redazione ha lavorato insieme a Luca Bizzarri, o su indagini di cronaca nera con Stefano Nazzi. Diego Passoni di Radio Deejay e il vicedirettore del Post Francesco Costa presenteranno i loro ultimi libri; Andrea Pennacchi salirà sul palco con un proprio monologo; Paola Turci canterà e racconterà la propria vita artistica e professionale. Queste però sono solo alcune anticipazioni.