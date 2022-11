Dopo la positiva esperienza dello scorso anno scolastico, riprendono i laboratori gratuiti di musica rap organizzati dal Comune di Cotignola e realizzati insieme all’associazione «Il lato oscuro della costa», collettivo che da anni anima gli spazi del Cisim di Lido Adriano con attività musicali, residenze artistiche, laboratori, spettacoli e concerti.

I laboratori di quest’anno si rivolgono a un pubblico più ampio: non saranno più dedicati solo ai ragazzi della scuola media, ma coinvolgeranno i giovani dagli 11 ai 17 anni, per creare un ambiente ancora più stimolante.

Due i corsi previsti: il primo si terrà dal 16 novembre all’11 gennaio, mentre il secondo partirà l’8 febbraio per concludersi il 22 marzo. Tutte le lezioni si svolgeranno il mercoledì pomeriggio, dalle 16.30 alle 18, alla Scuola arti e mestieri di Cotignola, in via Cairoli 6.

Soddisfazione per il proseguimento del progetto da parte dell’assessora Barbara Nannini: «Ci è sembrato importante mantenere questa esperienza, per offrire ai ragazzi uno spazio espressivo in cui utilizzare un linguaggio a loro vicino, con cui raccontare e condividere le proprie esperienze».

Per iscrizionie informazioni, contattare l’ufficio Cultura del Comune di Cotignola all’indirizzo eventi@comune.cotignola.ra.it.