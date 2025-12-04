Il calendario dei mercatini natalizi all’Albergo del Cuore di Ravenna prosegue con un nuovo appuntamento dedicato al mondo dei libri. Dopo il successo delle iniziative del 29 e 30 novembre, il mercatino natalizio dei libri usati tornerà anche nelle giornate del 6, 7 e 8 dicembre, offrendo ancora una volta un’occasione speciale per gli amanti della lettura e per chi desidera vivere l’atmosfera delle feste.

L’evento si svolgerà in via Rocca Brancaleone 42, dalle ore 11:00 alle 19:00, offrendo al pubblico una ricca selezione di volumi di generi diversi. Anche in questa occasione verrà proposta la formula della shopper da 10 o 20 euro, che i visitatori potranno acquistare e riempire liberamente con i libri messi a disposizione dalla libreria Libridine.

Il mercatino fa parte del percorso di recupero e valorizzazione del libro usato promosso da Libridine, realtà gestita dalla cooperativa San Vitale, che coinvolge nelle sue attività un gruppo di ragazzi con disabilità. Un progetto sociale che unisce inclusione, cultura e sostenibilità, donando al pubblico un’opportunità per fare acquisti solidali e trovare idee regalo originali.

Inoltre, durante le tre giornate, il bistrot interno all’albergo accoglierà i visitatori con momenti di gusto e convivialità. Oltre ai piatti proposti a pranzo, sarà possibile riscaldarsi con un vin brulé pre-parato al momento, accompagnato da dolcetti fatti in casa, per immergersi ancora di più nell’atmosfera natalizia.