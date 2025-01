Torna “Il Mar dei piccoli”: con la mostra gioco “Come una foglia” e tanti laboratori

Dal 1 al 28 febbraio 2025 torna Il MAR dei piccoli, il tradizionale appuntamento che vede i bambini e le loro famiglie protagonisti al Museo d’Arte della Città di Ravenna. Cuore dell’iniziativa è la mostra “Come una foglia” a cura di Immaginante: un percorso espositivo che propone installazioni interattive e aree-laboratorio in cui bambini, bambine e adulti condividono il piacere per l’esplorazione che diventa azione creativa. Nella giornata inaugurale Monica Francia animerà con evento speciale di CorpoGiochi dal titolo Congegno emotivo il nuovo spazio espositivo del MAR dedicato all’arte contemporanea e alla sperimentazione, la Project & New Media Room, interagendo con la mostra Vestiva inoltre una segreta felicità di Diego Miguel Mirabella per SPAZIO NEUTRO, il progetto a cura di Giorgia Salerno, conservatrice del MAR. Congegno Emotivo è un’azione performativa ideata da Monica Francia, curata con Zoe Francia Lamattina e Sara Zannoni e realizzata da gruppoY, giovanissime performer allenate da anni. E’ una partitura di movimento che emerge dall’incontro tra spettatrici e performer. L’azione è un contenitore ingegnoso, un espediente ben orchestrato, che coinvolge il pubblico in uno spaziotempo limitato di relazione con le performer. Grazie alla collaborazione con il Teatro del Drago durante l’intero pomeriggio dei sabati 8, 15 e 22 febbraio a partire dalle ore 15.00 è invece protagonista il Teatro di figura che incontra, con Anima l’opera!, le opere più importanti delle Collezioni del MAR, dando voce e vita, grazie ad un’inedita mediazione teatrale alle opere d’arte attraverso burattini, teatro d’ombre e d’oggetti Questa edizione de Il MAR dei piccoli ospita anche originali letture ad alta voce in collaborazione con la Istituzione Biblioteca Classense. Nelle mattine dell’8 e del 22 febbraio i piccoli visitatori potranno assistere a letture legate alle opere più iconiche della pinacoteca seguite da una passeggiata alla scoperta dei segreti dell’arte. Altra importante novità questa edizione è che Il MAR dei Piccoli non si svolgerà soltanto nelle sale del museo ma approda anche in teatro, grazie alla collaborazione con La Compagnia Drammatico Vegetale di Ravenna Teatro rappresenterà Che sì, che no & Arte e Natura, un percorso teatrale e sensoriale dai 2 ai 6 anni di età, nelle mattine di giovedì 13, venerdì 14 febbraio per le scuole e sabato 15 febbraio per le famiglie, al Teatro Rasi di Ravenna, distante pochi metri dal MAR.