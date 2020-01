Settima edizione per il Laboratorio di Iconografia che inizierà sabato 15 febbraio, fino al 6 giugno 2020, presso il Monastero delle Monache Carmelitane di Ravenna. Il corso, che si svolgerà nella giornata di sabato, si rivolge a tutti quelli che desiderano conoscere le icone dipinte da secoli nella tradizione dell’oriente cristiano. Il laboratorio d’iconografia è costituito da due momenti: a una parte teorica seguirà una pratica che terminerà con la realizzazione di un’icona. L’accesso al laboratorio d’iconografia è libero, non è richiesto alcun titolo di studio. È prevista la possibilità di aderire anche soltanto alla parte teorica, mentre per partecipare a quella pratica, è richiesta la partecipazione a tutto il corso.

La parte teorica toccherà vari temi d’iconografia che saranno letti attraverso uno sguardo artistico, biblico e letterario.

La parte pratica di laboratorio, nella quale ogni allievo realizzerà la propria icona, sarà tenuta dal maestro Giancarlo Pellegrini e da Suor Elisabetta, monaca carmelitana. Nel corso di primo livello, tenuto da Suor Elisabetta, saranno dati gli insegnamenti base del disegno iconografico, dell’uso dei colori, della stesura dell’oro, per realizzare un’icona di Santa Maria Maddalena.

Il corso di secondo livello prevede la realizzazione di un’icona di San Charbel e intende offrire l’opportunità, a chi ha già frequentato almeno un corso, di avanzare, sotto la guida del maestro Pellegrini, nelle conoscenze tecniche esercitandosi nell’esecuzione dell’incarnato. Iscrizioni entro venerdì 7 febbraio 2020

Informazioni e iscrizioni: Prof. Giovanni Gardini, cell. 3403365131; infogiovannigardini@gmail.com