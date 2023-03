Sabato 25 e domenica 26 marzo torna Garage Sale nel suo primo appuntamento stagionale. L’evento dedicato al vintage e alle produzioni indipendenti approda nell’area esterna delle Artificerie Almagià che, per un intero weekend, si trasforma in un pop-up market in cui trovare idee originali tra usato di qualità, vintage, modernariato e tanti progetti unici handmade per promuovere uno shopping sostenibile e di tendenza.

La proposta si arricchisce domenica 26 marzo quando, a partire dalle ore 15, il vintage market, punto di riferimento per lo shopping etico e consapevole, diventa occasione di aggregazione anche per i più piccoli con Garage Sale Kids. Un mercatino dedicato a bambine e bambini in cui provare l’esperienza di regalare una nuova vita a qualcosa che non si utilizza più o che è stato realizzato con le proprie mani, così da sperimentare e imparare il valore del recupero e del riciclo.

Altra novità di questo primo appuntamento riguarda il settore musicale. Garage Sale allarga, infatti, i suoi orizzonti verso nuove creatività e collaborazioni, presentando Misto – Il music market che non c’era, un nuovo format dedicato alla musica indipendente e all’autoproduzione. Le Artificerie Almagià diventano per due giorni luogo di incontro per giovani band emergenti, etichette indipendenti, produttori di strumenti ed effetti DIY e collezionisti di dischi e vinili. Osservatorio della rete musicale e luogo privilegiato in cui le realtà e le persone che animano la filiera musicale indipendente del territorio ravennate possono darsi appuntamento.

Collocandosi temporalmente a due settimane dalla trentesima edizione di Around The Rock, lo storico appuntamento annuale dedicato alle band emergenti di Ravenna, Misto sarà un’occasione per promuovere la rassegna, attraverso la voce dei suoi protagonisti, le band, che saranno presenti con le loro produzioni e il loro merchandise. Sarà anche fruibile una piccola mostra fotografica intitolata I am a Musician, un progetto del 2010 di Emiliano Biondelli e Filippo Molinari, realizzato per il ventennale di Around The Rock. Lo stesso progetto fotografico, contestualizzato al presente, riprenderà vita grazie al fotografo ravennate Marco Parollo, che ritrarrà le band emergenti di oggi in un photo booth a tema, dal titolo I am a Musician Today.

Nella giornata di domenica 26 marzo il collettivo Memorie Magnetiche, composto da Matteo Bertaccini, Marco Parollo e Daniele Pezzi, ripercorrerà la storia della musica e le forme di espressione giovanili nella provincia di Ravenna dalla fine degli Anni Settanta, con l’arrivo del punk, agli Anni Duemila, quando la musica indipendente è diventata mainstream.

Durante tutto il weekend non mancherà la selezione musicale che, come di consueto, accompagna Garage Sale, curata da Dj Fitness, Toffolo, Massimiliano Benassi, Pansi e Hollyspleef.

Sarà inoltre presente un’area Food Truck curata da Va Gina e Manicarretto.

Garage Sale è ideato e organizzato da Norma Aps.

Misto, ideato da Norma Aps, è realizzato in collaborazione con CNA Ravenna, Rete Almagià, Certimac, XX Aps, Denara, nell’ambito del progetto Italia – Croazia “Tempus”.

Nell’ambito dello stesso progetto, sabato mattina, in collaborazione con il CNA di Ravenna, gli esperti di WASP, azienda leader nella produzione e commercializzazione di stampanti 3D, made in Italy, in tutto il mondo, si renderanno disponibili, a chi interessato, ad approfondire le nuove tecnologie di stampa 3D.