Torna il Garage Sale alle Artificerie Almagià nella Darsena di Ravenna. Il market organizzato da Norma APS e dedicato allo shopping sostenibile e alla creatività indipendente sarà sabato 12 e domenica 13 aprile, dalle 10 alle 1. L’Almagià si trasforma in un pop-up market tra proposte di secondhand, vintage, autoproduzioni artigianali, laboratori e attività aperte a tutte le età.

Garage Sale è un progetto culturale che nasce per promuovere il consumo consapevole, il riuso creativo e una visione più etica e accessibile dello shopping. Un evento dove acquistare in modo diverso, ma anche un luogo in cui scambiare idee, costruire relazioni, scoprire realtà del territorio e mettersi alla prova. Accanto agli stand di espositori selezionati, il market propone ogni volta un programma ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere il pubblico in prima persona.

Sabato 12 aprile alle 15, all’interno, si terrà il Lab Shopper Bag Zero Waste a cura di Giulia Merlini, un laboratorio pratico per imparare tecniche di cucito orientate al riuso tessile e alla riduzione degli sprechi. In contemporanea, negli spazi esterni, Ortisti di Strada e il collettivo Cose da Femminucce presentano “Mano a Mano”, un progetto che valorizza saperi artigianali come uncinetto, ricamo, cesteria e ferri. Un invito a rallentare, a condividere tecniche, parole e fili, in un tempo sospeso fatto di gesti e ascolto.

Domenica 13 aprile, alle 15, spazio alla sperimentazione visiva con il laboratorio di collage “Non ci resta che ritagliare”, curato da Francesca Bordet e Andrea Castorrini. Un workshop dedicato a chi ama giocare con immagini, carta e creatività.

Entrambe le giornate includono anche attività dedicate a bambini e ragazzi. Domenica mattina, alle 11, le volontarie e i volontari del programma Nati per Leggere, in collaborazione con il Servizio Biblioteche della Provincia di Ravenna, proporranno letture animate per bambine e bambini da 0 a 6 anni. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, torna Garage Sale Kids, il mercatino dedicato ai più giovani: uno spazio in cui vendere o scambiare oggetti, creazioni e giochi, imparando il valore del riuso e della condivisione.

La colonna sonora del weekend è affidata alle selezioni musicali di Sirol, Alefrancheenee, R.Y.F. e Sissetta Sinclair, che accompagneranno le due giornate tra ritmi, atmosfere e scoperte. E per chi ha ancora voglia di restare, il pomeriggio continua in Darsena: dalle 17 alle 21, ci si sposta al Soul Club per l’after party ufficiale del Garage Sale.

Un’occasione per ritrovarsi, mangiare qualcosa di buono, bere qualcosa di fresco e ascoltare buona musica in compagnia. Sabato 12 aprile in consolle ci sarà Cubi DJ, mentre domenica 13 aprile sarà il turno di Toffolomuzik. Un momento informale per chiudere la giornata con leggerezza, tra luci soffuse, chiacchiere e la bellezza della Darsena di Ravenna.

Garage Sale si conferma un appuntamento atteso e partecipato, un progetto che unisce pratiche sostenibili, cultura indipendente e attivazione di comunità. In calendario anche i prossimi eventi estivi, previsti a Cervia e Bagnacavallo nel mese di settembre, per continuare a portare il format Garage Sale sul territorio.

Garage Sale è ideato e organizzato da Norma APS, con il supporto dell’Amministrazione Comunale.