Il 17 e 18 settembre all’Ex Convento dell’Osservanza di Brisighella la seconda edizione del Festival dei Cammini 2022 “La Ripartenza”, organizzato dalla Pro Loco di Brisighella in collaborazione con il Comune, Unione della Romagna Faentina, A.P.T. Emilia Romagna, GAL l’Altra Romagna, Ente Parco Vena del Gesso Romagnola, Aido, Cammino Viae Misericordiae, Cammino di Dante, U.O.E.I. Faenza, Cai Faenza, Cammino di San Romualdo, IF Imola Faenza Tourism Company, FAB Brisighella, Associazione Feste Medioevali e Amici dell’Osservanza.

La prima edizione del 2019 del Festival aveva riscosso un grande interesse e risvegliato la curiosità per un turismo di tipo esperienziale con attività all’aria aperta e la scoperta di percorsi, a volte poco conosciuti, all’interno di territori meravigliosi dal punto di vista naturalistico, storico, culturale, artistico e spirituale.

L’evento si svolgerà anche quest’anno nella suggestiva cornice del Convento dell’Osservanza di Brisighella e partirà sabato 17 settembre nel primo pomeriggio con l’accoglienza ai visitatori. Già nella mattinata però, dalle ore 10.30, sarà possibile partecipare a visite guidate al Borgo e alla Pieve del Tho (consigliata la prenotazione al 054681166 – Pro loco di Brisighella). All’interno dei chiostri mostre e tavoli di presentazione dei Cammini presenti.

PROGRAMMA

Nel pomeriggio di sabato 17 sono tante le attività in programma. Alle 15.30 sarà possibile partecipare ad una visita guidata attraverso il sentiero dell’olio per un percorso di 7 km o di 4 km, con degustazione finale presso Cab-Terra di Brisighella.



Alle ore 16.30 nel Chiostro Grande inaugurazione mostra personale di Morena Moretti “Aqua Benedicta” a cura Dell’associazione AE, con la partecipazione dello storico dell’arte Luigi Impieri.

Alle ore 17.30 nel refettorio del Convento presentazione del libro “Vivo se Cammino” con la proiezione di un documentario a cura di Andrea Spinelli e grazie anche alla collaborazione dei Fotoamatori Brisighellesi.

Alle ore 18.30 apertura stand gastronomico nel Parco dell’Osservanza, che sarà attivo anche domenica 18 a partire dalle ore 12.00 (pranzo) e successivamente dalle 18.30 (cena).

Alle ore 20,30 musica con Nicoletta Fabbri Trio “In cerca di te”, un concerto dedicato alla canzone italiana d’autore e ai suoi grandi interpreti. A condurre il pubblico in questo viaggio, Nicoletta Fabbri, voce del premio Oscar Nicola Piovani.

Domenica 18, alle ore 7.00 è possibile partecipare a una lezione di yoga con Aria nel prato del Convento (“Esperienza di yoga con Aria”) e momenti dedicati al silenzio e all’introspezione. Alle ore 8.00 concerto di Campane Tibetane e loro potere terapeutico presso il Refettorio dell’Osservanza.

La mattina proseguirà con la conferenza “Stati Generali del Turismo Lento e dei Cammini: prospettive e progetti futuri” alle 10.30 all’interno del Refettorio dell’Osservanza con la presenza delle autorità.

Alle ore 11.30 è in programma la visita guidata alla Chiesa dell’Osservanza, a conclusione della S. Messa che avrà luogo alle 10.30.

Nel pomeriggio alle 14.45 si prosegue con un intervento musicale a cura della Scuola A. Masironi di Brisighella, nella saletta d’ingresso del Convento a conclusione del quale si terrà (ore 15.15) l’incontro pubblico “Dalla Tavola in Salute Camminando“, presso il Refettorio.

Alle ore 16.00 sarà possibile partecipare ad un’altra visita guidata del Borgo e successivamente alle 16.30 si potrà assistere alle Proiezioni a cura dei Fotoamatori Brisighellesi.

Alle ore 17.00 testimonianze di pellegrinaggio “Antonio 20-22” e a seguire alle 17.30 l’incontro “Il Buon Cammino – tre passi nel Paradiso“, a cura di Giovanni Tonelli, voce, e Marta Celli, arpa, all’interno della Chiesa.

Durante le giornate, all’interno del Convento sono allestiti vari punti informativi sui Cammini italiani in Romagna, insieme ad esposizioni varie, laboratori per bambini e stand di artigianato locale. Sarà inoltre possibile visitare le mostre nei Chiostri del Convento e i musei brisighellesi, questi ultimi aperti sper il fine settimana in orario continuato dalle 10.00 alle 19.00 (venerdì 16 dalle 16.00 alle 18.00). Il costo di ingresso del biglietto unico per visitare la Rocca e il Museo Ugonia è 3 euro. L’ingresso alla Torre dell’orologio è gratuito.