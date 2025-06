Il Festival “A Gés!” torna dal 4 al 6 luglio 2025 nella suggestiva cornice del Parco Francesca Tosi di Borgo Rivola, alle porte del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, Patrimonio UNESCO.

Organizzato dalla Pro Loco di Borgo Rivola, in collaborazione con numerose associazioni della Valle del Senio e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell’Unione della Romagna Faentina, del Comune di Riolo Terme e del Parco della Vena del Gesso, il festival punta a valorizzare le risorse ambientali, culturali ed enogastronomiche dell’area.

Anche per questa seconda edizione, il festival propone un ricco programma che unisce turismo esperienziale, cultura del territorio, outdoor, musica e cucina tradizionale. Fulcro della manifestazione sarà il villaggio “A Gés!”, allestito nel centro di Borgo Rivola, punto di ritrovo per appassionati di escursionismo e per chi desidera riscoprire i sapori e le storie della Romagna più autentica.

Tra le principali novità di quest’anno, l’apertura della Villa Buldrini, con uno spazio multimediale dedicato a mostre, degustazioni e mercatini di produttori locali, all’interno del suo parco storico.

Non mancheranno le proposte culinarie curate dalle Azdòre della Pro Loco, con piatti preparati secondo tradizione, utilizzando prodotti stagionali e a km zero. Attesa anche la partecipazione del Giardino delle Erbe di Casola Valsenio, con iniziative dedicate alla scoperta delle erbe officinali locali.

Tra gli eventi di punta:

• 5 luglio: escursione guidata con Trekking Nasturzio lungo il sentiero del Re Tiberio e il borgo dei Crivellari

• 6 luglio: corsa di montagna organizzata dal Tè bòta Team

• 7 luglio: raduno MTB e gravel bike a cura di ASD Oriani Casola Valsenio Tutti i percorsi prevedono panorami mozzafiato sulla Vena del Gesso Romagnola e sulla cava di Monte Tondo.

Il festival ospiterà anche interventi culturali, racconti storici a cura dell’ANPI Senio River 1944-1945, esposizioni fotografiche sull’antica tradizione dei Carri allegorici in gesso, e momenti divulgativi dedicati al cammino “Via dei Gessi e dei Calanchi”.

Spazio anche alla musica, con DJ set e concerti live di band locali, attività ludico-sportive per bambini, laboratori tematici e una drink area curata dallo Hill Party Staff, con cocktail originali a base di fiori, erbe e frutti dimenticati.

Il festival “A Gés!” è gratuito e aperto a tutte le età.