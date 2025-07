Torna il Craft Gin Fest, tappa speciale di Tramonto DiVino, in centro storico a Cervia, fra i Magazzini del Sale e la Torre San Michele. Appuntamento con gin lover e gastronauti venerdì 18 luglio a partire dalle 19.00 per una girandola di degustazioni e abbinamenti, fra gin, cocktails e prodotti food regionali.

Protagonisti dell’evento una ventina di gin producer artigianali provenienti da tutta Italia che avranno a disposizione una propria postazione, dove far assaggiare una quarantina di etichette di Gin puri o in abbinamento con toniche di prestigio. Parallelamente un grande Banco a cura di Enoteca Regionale Emilia Romagna organizzerà le degustazioni di altre etichette territoriali dove bartender professionisti realizzeranno cocktails inediti mixando gin, vermouth e altri spirits con bollicine, lambruschi, aceto balsamico e frutta. Gin, spirits e cocktails saranno proposti in abbinamento creativo con prodotti gastronomici di qualità del territorio, in nome di un food pairing di taglio contemporaneo, sempre più richiesto nei locali e nelle manifestazioni più trend di tutta Europa.

Evento nell’evento l’Aperidop, l’aperitivo creativo a base di Salumi Piacentini e spirits, a cura del Maestro dello street food Daniele Reponi, che firmerà una ricetta inedita a base di preparazioni con le tre Dop del Piacentino Coppa, Pancetta e Salame.

Completeranno gli assaggi tutta la gamma dei prodotti certificati regionali serviti in finger food: Parmigiano Reggiano Dop, Prosciutto di Modena Dop, Mortadella Bologna Igp, Coppa Igp e Salame Felino, Salamini italiani alla Cacciatora Dop, Piadina Romagnola Igp, Aceti Balsamici e il rinfrescante Cocomero Dolce Passione a buccia nera. Non mancherà poi il più classico dei risotti al sapore di mare a base di Riso del Delta del Po Igp cucinato con le Cozze di Cervia dallo chef partner di Officine del Sale. Il tutto realizzato all’insegna del bere consapevole, del racconto e dell’abbinamento mirato fra prodotti territoriali, gin artigianali e cocktail.

Fra gli sponsor Galvanina marchio iconico di bevande per cocktails con le sue toniche di prestigio e il Gruppo Ferri The Driving Solution che esporrà le sue ultime novità. Musica live, cooking show e un “salotto culturale” per dare la parola a produttori, giornalisti e autorità completeranno la serata. Una convenzione sottoscritta con Hotel e ristoranti del territorio permetterà l’ingresso agevolato all’evento a turisti e frequentatori di Cervia e Milano Marittima.

L’evento Craft Gin Fest è organizzato in sinergia da Agenzia PrimaPagina, Consorzio Cervia Centro e Gestint (Sale Dolce e Officine del Sale) e rientra come Tappa speciale nel ciclo di eventi di Tramonto DiVino il road show del gusto regionale sostenuto da: Assessorato all’Agricoltura della Regione E/R, Enoteca Regionale E/R, UnionCamere E/R e Apt Servizi E/R e Comune di Cervia.

INGRESSO:

€ 25,00 solo alla cassa dalle ore 19.00 il giorno dell’evento

L’ingresso comprende: 3 degustazioni di Gin Tonic o Cocktails + 3 ticket food