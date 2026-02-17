Conselice si prepara a celebrare l’edizione 2026 del Carnevale di San Grugnone, una tradizione che affonda le radici nel 1919 e che ancora oggi si distingue per i suoi carri allegorici interamente realizzati dal lavoro artigianale del territorio. Un appuntamento identitario che coinvolge la comunità e anima il paese con colori, musica e creatività.

Il programma si aprirà mercoledì 18 febbraio con il tradizionale “Giro delle Colonie”: a partire dalle ore 12.30 i carri sfileranno nelle frazioni di Conselice, portando l’atmosfera carnevalesca anche nelle località del forese.

La serata proseguirà alle ore 21.00 al Gabbiano di Conselice (via Giuseppe Verdi 6) con il Gran Veglione Mascherato, durante il quale saranno premiati i costumi e le maschere più originali e significative. La musica sarà affidata al dj Fornavoice, mentre ospite d’eccezione e presidente di giuria sarà Matteo Penazzi, curatore di CivicOff e Lugo Festival.

Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento ai volontari, che con il loro impegno rendono possibile la manifestazione, e al Comune di Conselice per il patrocinio. Per informazioni: 3394717249 – 335476975.