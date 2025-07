Sport, ricordo e solidarietà: dopo 7 anni di assenza, sabato e domenica torna sulla spiaggia del Bagno Obelix di Marina di Ravenna il torneo di beach volley 4×4 Bovelix. Nato nel 2012 per ricordare Vigor Bovolenta, campione della Nazionale italiana di pallavolo scomparso in campo per un malore, quest’anno è organizzato dalla Fipav Ravenna. Il torneo è in sostegno dell’associazione “I ragazzi di via Angiolina”, che supportano gli alluvionati