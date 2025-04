Torna venerdì 2 maggio una delle storiche serate di Marina di Ravenna, il “Ballo Scalza” del Bagno Lucciola, una serata per divertirsi, stare insieme e ballare fino a notte fonda provando emozioni che, come dice il claim della serata “l’AI non può imitare”. Come sempre, pre-serata con possibilità di cenare al bagno, e poi musica a partire dalle 22. A coordinare tutto è da sempre lo storico ABC Group. Novità di quest’anno un nuovo chiringuito a bordo piscina.