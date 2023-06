Torna a Ravenna la Forlini Optical Fashion Week, la quarta edizione della settimana della moda legata ai prodotti per la vista, in particolar modo ovviamente agli occhiali, dal 2 al 9 luglio. I principali appuntamenti martedì 4 pomeriggio nella zona di via Cairoli e mercoledì 5 mattina in via Berlinguer. Proprio nel negozio in via Berlinguer abbiamo incontrato Gianni Forlini, amministratore di Forlini Optical, per raccontare gli eventi e le sorprese di quest’anno.