Ci siamo: anche la Rocca Brancaleone è pronta ad ospitare la rassegna cinematografica di Roccacinema! Si parte Martedì 3 Agosto ed anche quest’anno, vi abbiamo preparato un calendario dove non manca nulla: anteprime nazionali, pellicole premiate nei più importanti Festival Internazionali, film italiani e documentari. Cinemaincentro ha preparato, pur con tutte le limitazioni dovute dalla condivisione dell’area con Ravenna Festival che peraltro ringraziamo per la continua collaborazione, un cartellone ricco di tutte le migliori uscite delle ultime due stagioni cinematografiche e ben otto anteprime, tra cui “Supernova”, “La ragazza con il braccialetto” e “Il matrimonio di Rosa”.

E’ d’obbligo in primo luogo ringraziare il Comune di Ravenna nella persona dell’assessore Signorino, del dirigente alla Cultura dott. Tarantino per il loro continuo sostegno non solo formale alla realizzazione della rassegna RoccaCinema, senza un incessante lavoro “dietro le quinte” da parte dell’Assessore sarebbe stato davvero difficile riuscire a mettere a disposizione l’area di Rocca Brancaleone a tante realtà associative diverse.Ringraziamenti sinceri anche alla Banca di credito Cooperativo Ravennate, imolese e forlivese per il suo continuo supporto alle attività culturali e non solo del territorio ed alla Fice Emilia Romagna.

Nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza anti-Covid, con platea distanziata e posti numerati assegnati e sanificazione quotidiana, anche quest’anno la Rocca Brancaleone è pronta ad accogliervi per un’estate all’insegna del Cinema sotto le stelle, per un ritorno sempre più concreto alla normalità.“Saluto con gioia e soddisfazione –commenta l’assessora alla Cultura Elsa Signorino –l’avvio della stagione 2021 di Rocca Cinema. Al secondo anno di pandemia siamo riusciti a confermare, dopo la positiva esperienza del 2020, il calendario di proiezioni cinematografiche estive. A Ravenna la settima arte ha ritrovato i suoi spazi e la sua collocazione, all’interno di una ricchissima e assolutamente variegata offerta culturale, sia alla Rocca che in numerosi altri preziosi spazi pubblici dell’intero territorio comunale”.