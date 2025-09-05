Nella giornata di domenica 7 settembre 2025 torna presso il Polo tecnologico di Tebano, per la sua quinta edizione, l’Estemporanea di pittura “Vendemmia 2025” organizzata dall’Associazione Acquerellisti Faentini in collaborazione con il Polo di Tebano e la Parrocchia di Tebano. L’evento avverrà in occasione della Festa della Beata Vergine della Speranza di Tebano, con celebrazioni nel pomeriggio. Dalle ore 10 gli artisti partecipanti al concorso si presenteranno con i materiali necessari e il foglio/tela/supporto per la vidimazione. Alle ore 16,30 è prevista la consegna delle opere alla Giuria. L’Estemporanea è suddivisa in due categorie: Over e Under 16. La partecipazione è aperta a tutti i soci iscritti all’Associazione Acquerellisti Faentini; per gli Under 16 l’iscrizione è gratuita. Ogni artista deve essere dotato di propri materiali e supporti per l’esecuzione dell’opera. Fermo restando che l’acquerello è il riferimento dell’Associazione, ogni artista può adottare qualunque altra tecnica. Le classifiche e le premiazioni si effettueranno in serata, dalle ore 17.15 circa. La Giuria sarà composta da personalità del territorio. A tutti gli artisti sarà assegnato un attestato di partecipazione e omaggi. Nella Sezione Over verranno premiate le prime cinque opere; nella Sezione Under 16 si premieranno le prime tre. La giuria assegnerà una Targa Premio Speciale per Sezione con motivazione, ad opera artistica di particolare rilievo in memoria del Maestro Silvano Drei, fondatore dell’Associazione Acquerellisti Faentini, scomparso alcuni anni fa. Tutti i premi sono stati messi a disposizione da Faventia Sales, patrocinatore dell’iniziativa congiuntamente con quello ufficiale concesso dal Comune di Faenza. In caso di maltempo, l’evento si terrà indoor in locali del Polo di Tebano appositamente individuati. Ad estemporanea conclusa, le opere saranno esposte presso un luogo di uso pubblico.