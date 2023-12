Torna a suonare a Ravenna il “menestrello”

Torna a suonare a Ravenna Werther Bartoletti, il “menestrello”, vestito da Babbo Natale, con dolci per i bambini, assolto con formula piena dopo il litigio di via Diaz del 2019 che gli era costata una denuncia e la licenza per esibirsi come artista di strada. Lo scorso luglio è però arrivato il verdetto positivo a favore del musicista. Bartoletti doveva rispondere di minacce nei confronti di una barista che lo aveva filmato litigare con una famiglia. La procura aveva chiesto una condanna a 5 mesi, ma il giudice ha dato ragione al menestrello, difeso dall’avvocato Andrea Maestri.

L’accusa per la lite con la famiglia invece era decaduta per mancanza di denuncia della controparte. Tutto era nato poiché un bambino si era avvicinato correndo pericolosamente alla chitarra di Bartoletti, “rischiando di romperla” si è sempre difeso il busker. Dopo aver bloccato il bambino, era nata la violenta litigata con i genitori. “Un’incomprensione” l’ha sempre voluta definire Bartoletti, che successivamente non aveva esitato a presentare le proprie scuse alla città per quanto accaduto. L’episodio infatti, rilanciato sui social, aveva prontamente diviso l’opinione ravennate.

Dopo le scuse, Bartoletti aveva anche avviato uno sciopero della fame, chiedendo di poter tornare a suonare, ma solo nei mesi scorsi è arrivata la riabilitazione e l’ottenimento della nuova licenza.

Il menestrello ora non si esibirà più in via Diaz, com’era solito prima della lite. Sarà in via Cavour, angolo con via Barbiani, dalle 18 alle 20.