Dopo ferragosto, torna come ogni anno a Reda la Sagra del Buongustaio, in programma da sabato 17 a venerdì 23 agosto nel campo sportivo parrocchiale della frazione a pochi chilometri da Faenza. Cuore della Sagra, giunta alla 25ª edizione, sarà come sempre la buona cucina, con una particolare attenzione al prezzo. Cappelletti, orecchioni, tagliatelle, il Piatto del Buongustaio, il cosciotto di castrato e altri piatti della tradizione romagnola saranno il punto forte dello stand gastronomico, aperto tutte le sere dalle 19; la domenica dalle 18,30 e anche a pranzo da mezzogiorno.

Di fronte agli stand si aprirà lo spazio dedicato ai giochi popolari, alle attrazioni per i bambini, alla pesca gigante con ricchi premi, al mercatino di eccellenze artigiane e all’arena spettacoli. Quest’anno il programma degli spettacoli presenta alcune novità e qualche grande conferma. Gli organizzatori hanno cercato di differenziare il più possibile le serate, per accontentare il pubblico di tutte le età. Sabato 17 agosto apriranno la kermesse i Qluedo, la band nata e lanciata a Reda. Domenica 18 torneranno gli amici Alluvionati del Liscio, assieme ai quali, dopo il successo avuto all’ultimo Festival di Sanremo, ci saranno anche i Santa Balera, per una serata dedicata alla tradizione romagnola. Non poteva mancare la serata di cabaret: lunedì 19 i comici toscani Sergio Sgrilli e Paolo Migone faranno passare una bella serata di musica e divertimento. Per chi desidera un posto numerato, che permetta di cenare tranquillamente alla Sagra e godere lo spettacolo da vicino, è aperta la prevendita sul sito Vivaticket. La serata di martedì 20 sarà dedicata agli anni Novanta con il DJ Set del grande Molella e la presenza della bella Nathalie from The Soundlovers assieme a Radio Studio Delta e Andrea Prada, il tutto ad ingresso libero. Una nuova combinazione tra i Banda Larga e Davide Lazzarini faranno passare una bella serata di Musicabaret mercoledì 21.

Dopo oltre vent’anni di presenza non potevano mancare i Moka Club, che proporranno la loro musica revival giovedì 22. Infine venerdì 23 agosto gli Anthera chiuderanno la kermesse assieme ad un grandioso spettacolo di fuochi artificiali, per festeggiare i 25 anni di Sagra del Buongustaio. Inizio degli spettacoli alle 21,30. Il cartellone della Sagra è poi completato con le proposte musicali al Bar ogni sera: sabato 17 e domenica 18 Dj Set, lunedì 19 Trio Italiano, martedì 20 104 in Concerto, mercoledì 21 Dj Set , giovedì 22 I Mélardòt, venerdì 23 Dj Set.