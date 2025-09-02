Torna a Ravenna «Teodolistica», l’appuntamento dedicato al benessere personale e alle discipline olistiche. L’evento, giunto alla sua terza edizione e organizzato dal Centro Shiatsu Hara APS, si terrà sabato 6 settembre 2025 presso il Parco Teodorico di Ravenna (via Pomposa 58), con ingresso libero e un programma che si estenderà dalle 10 del mattino sino al tramonto.

«L’obiettivo dell’evento – spiegano gli organizzatori – è far conoscere lo Shiatsu e altre discipline olistiche, evidenziandone i benefici per il benessere personale e l’equilibrio interiore. L’edizione 2025 sarà ancora più ricca, per offrire un’esperienza completa di benessere a tutti i partecipanti».

L’evento, che si svolgerà all’aperto, offrirà ai partecipanti la possibilità di avvicinarsi a varie pratiche olistiche attraverso un programma di lezioni dimostrative e workshop, trattamenti benessere, consulenze e spazi dedicati all’artigianato creativo. Saranno presenti anche un ristoro drink e food.

La giornata sarà scandita da diverse attività: ore 10 Ginnastica Dolce – Spazio Karuna e Camminata Metabolica; ore 11 Yoga Somatic Rilascio Cortisolo; ore 11:45 Profonda Pulizia Energetica e Attivazione del Codice di Luce; ore 14 Forest Bathing, Pratica di Immersione Sensoriale in Natura; ore 15 Qi Gong; ore 15:45: Pilates; ore 16:30: Hatha Yoga; ore 17 Pulizia Energetica; ore 17:30 Kendo e Prova Bimbi; ore 18:15: Bagno di Gong.

Il Centro Shiatsu Hara APS di Cesena è da anni impegnato nella diffusione delle pratiche olistiche e nella promozione di uno stile di vita sano e consapevole. Tra le attività offerte dal centro ci sono Yoga, il Qi Gong e la meditazione Zazen.

«Teodolistica» è una manifestazione ad ingresso libero. È aperta a persone di tutte le età, con un programma pensato anche per i più piccoli. Per informazioni sull’evento 348.0346278 (Cinzia) e 392.1293884 (Monia). Per prenotare il pranzo al Ristoro Teodorico: 342.0781133

http://www.centroshiatsuhara.it/ e Facebook facebook.com/centroshiatsuhara.shiatsu